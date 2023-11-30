"Могут захватить США": Дана Уайт горько пошутил о нулевых шансах "трусов-американцев" против команды Хабиба

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт пошутил, что команда бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова может захватить США. Он добавил, что с каждым днём мужчины Америки становятся всё женственнее, в отличие от россиян.

"Команда Нурмагомедова может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что поколение американцев состоит из трусливых идиотов", — заявил Уайт в интервью Full Send Podcast.

По словам президента UFC, молодёжь из России и Ближнего Востока воспитана по-другому. Он считает, что у американцев совсем другой менталитет: мужчины в США становятся всё более женственными.