"Могут захватить США": Дана Уайт горько пошутил о нулевых шансах "трусов-американцев" против команды Хабиба
Глава UFC: Команда Хабиба может захватить США, так как американцы — трусы
Хабиб Нурмагомедов и бойцы из его команды. Обложка © UFC
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт пошутил, что команда бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова может захватить США. Он добавил, что с каждым днём мужчины Америки становятся всё женственнее, в отличие от россиян.
"Команда Нурмагомедова может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что поколение американцев состоит из трусливых идиотов", — заявил Уайт в интервью Full Send Podcast.
По словам президента UFC, молодёжь из России и Ближнего Востока воспитана по-другому. Он считает, что у американцев совсем другой менталитет: мужчины в США становятся всё более женственными.
А ранее президент UFC заявил, что отныне бойцы из России смогут выходить в октагон с флагом страны. Он отметил, что все "слишком мягкие" и чувствительные ко всему и, если "какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо".