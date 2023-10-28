Нурмагомедов назвал сектор Газа самой большой тюрьмой под открытым небом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что сектор Газа является самой большой тюрьмой под открытым небом, которая сейчас подвергается бомбардировке. Об этом он написал на своей странице в Instagram*.

"В данный момент идёт бомбардировка самой большой тюрьмы под открытым небом — Газы. Газа, наши все дуа (мольба мусульманина на родном языке. — Прим. Лайфа) связаны с тобой. Делайте дуа за наших братьев и сестёр", — отметил спортсмен.