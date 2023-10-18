"Это геноцид": Нурмагомедов прямо высказался об ударе по больнице в секторе Газа

Удар по больнице в секторе Газа, при котором погибли сотни человек, является геноцидом. Об этом заявил российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов.

"Бомбить больницу, полную детей, — не путь к миру. Это геноцид", — написал он в одной из социальных сетей.