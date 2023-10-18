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18 октября, 12:27

"Это геноцид": Нурмагомедов прямо высказался об ударе по больнице в секторе Газа

Хабиб Нурмагомедов назвал удар по больнице в секторе Газа геноцидом

Удар по больнице в секторе Газа, при котором погибли сотни человек, является геноцидом. Об этом заявил российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов.

"Бомбить больницу, полную детей, — не путь к миру. Это геноцид", — написал он в одной из социальных сетей.

В ГД напомнили о замалчивании миром преступлений ВСУ после удара по больнице в секторе Газа

В ГД напомнили о замалчивании миром преступлений ВСУ после удара по больнице в секторе Газа

Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По последним данным, погибло не менее 800 человек. В Палестине обвиняют в атаке Израиль, однако там отрицают свою причастность и указывают на группировку "Исламский джихад"*. Кроме того, о непричастности ЦАХАЛ к удару также заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его поддержал президент США Джо Байден.

* Организация, признанная Верховным судом террористической и запрещённой на территории России.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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