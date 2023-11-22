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22 ноября, 13:28

Младший сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Боксёр Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе

<p>Никита Цзю (справа). Обложка © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS</p>

Никита Цзю (справа). Обложка © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS

Российско-австралийский боксёр Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. На поединке, проходившем в Ньюкасле, он победил австралийца Дилана Биггса нокаутом в пятом раунде.

Лучшие моменты боя Никиты Цзю и Дилана Биггса за титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. Видео © YouTube / mainevent

Теперь на счету 25-летнего младшего сына легендарного российского спортсмена Кости Цзю восемь побед (семь нокаутом) и ни одного поражения. А для 21-летнего Биггса сегодняшнее поражение стало первым после десяти побед подряд.

Ранее сообщалось, что второй сын Кости Цзю — Тимофей — впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO, который был присвоен ему без боя. Американский боксёр Джермелл Чарло отказался выходить на ринг с Цзю и сразился тогда с мексиканцем Саулем Альваресом.

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Наталья Исакова
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