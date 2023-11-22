Младший сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Российско-австралийский боксёр Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. На поединке, проходившем в Ньюкасле, он победил австралийца Дилана Биггса нокаутом в пятом раунде.

Лучшие моменты боя Никиты Цзю и Дилана Биггса за титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. Видео © YouTube / mainevent

Теперь на счету 25-летнего младшего сына легендарного российского спортсмена Кости Цзю восемь побед (семь нокаутом) и ни одного поражения. А для 21-летнего Биггса сегодняшнее поражение стало первым после десяти побед подряд.