"Величайший камбэк в истории спорта": Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон

Ирландский боец смешанных боевых искусств 35-летний Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон. Как заявил спортсмен, в следующий раз он выйдет на ринг 29 июня, а его соперником станет американец Майкл Чендлер.

"Величайший камбэк в истории спорта состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. 29 июня моим соперником станет Майкл Чендлер, бой пройдёт в среднем весе", — сообщил боец в видеообращении, опубликованном в социальной сети.