"Величайший камбэк в истории спорта": Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал бой с Майклом Чендлером 29 июня
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор. Обложка © Getty Images / Julian Finney
Ирландский боец смешанных боевых искусств 35-летний Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон. Как заявил спортсмен, в следующий раз он выйдет на ринг 29 июня, а его соперником станет американец Майкл Чендлер.
"Величайший камбэк в истории спорта состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. 29 июня моим соперником станет Майкл Чендлер, бой пройдёт в среднем весе", — сообщил боец в видеообращении, опубликованном в социальной сети.
Ранее экс‑чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и Макгрегор провели импровизированную битву взглядов на турнире "Ночь чемпионов Международной боксёрской ассоциации (IBA)" в Дубае. Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял россиянина и в шутку попытался провести ему удушающий приём.