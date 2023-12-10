Легенды: Битва взглядов между Макгрегором и Петром Яном попала на видео

Экс‑чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и бывший чемпион промоушена в полулёгкой и лёгкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор провели импровизированную битву взглядов на турнире "Ночь чемпионов Международной боксёрской ассоциации (IBA)" в Дубае. Видеозапись этого события опубликовал в телеграм-канале глава организации Умар Кремлёв.

Шуточная битва взглядов между Конором Макгрегором и Петром Яном. Видео © t.me / Умар Кремлёв

Бойцы появились на ринге между боксёрскими боями и сделали шуточный стердаун, супервайзером которого был Кремлёв. Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял россиянина и в шутку попытался провести ему удушающий приём.

Напомним, что Ян за карьеру в MMA одержал 16 побед, пять раз проиграл. На счету ирландского спортсмена 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.