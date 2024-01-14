Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по количеству боёв и побед

Американский боец смешанных единоборств Джим Миллер одержал победу над мексиканцем Габриэлем Бенитесом на турнире UFC Fight Night 234 и установил рекорд промоушена.

Теперь на счету 40-летнего спортсмена 26 побед и 43 боя в организации — это лучшие показатели в UFC. Бой с Бенитесом Миллер завершил в третьем раунде, "задушив" соперника.

После боя американец, выступавший на турнирах UFC 100 и UFC 200, заявил, что хотел бы подраться на 300-м номерном турнире, который состоится 13 апреля.