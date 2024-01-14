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14 января, 04:06

Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по количеству боёв и побед

Американский боец смешанных единоборств Джим Миллер одержал победу над мексиканцем Габриэлем Бенитесом на турнире UFC Fight Night 234 и установил рекорд промоушена.

Теперь на счету 40-летнего спортсмена 26 побед и 43 боя в организации — это лучшие показатели в UFC. Бой с Бенитесом Миллер завершил в третьем раунде, "задушив" соперника.

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После боя американец, выступавший на турнирах UFC 100 и UFC 200, заявил, что хотел бы подраться на 300-м номерном турнире, который состоится 13 апреля.

Также на UFC Fight Night 234 свой бой проводил белорус Андрей Орловский. Он потерпел поражение от доминиканца Валдо Кортеса-Акосты, продлив серию поражений до трёх.

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mymmanews.com

Артур Лапсаков
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