Регион

Уведомления отключены

20 января, 16:17

Боец ММА Вячеслав Дацик ранен в СВО

Боец ММА Вячеслав Дацик. Обложка © T.me / Ворожбитов

Боец ММА Вячеслав Дацик. Обложка © T.me / Ворожбитов

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ранен в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции (СВО). Его фото с покалеченной рукой опубликовал боец ММА Никита Ворожбитов в телеграм-канале.

"Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берёт и делает", — подписал кадр Ворожбитов.

"Поеду помогать ребятам": Экс-министр из Свердловской области отправится на СВО
"Поеду помогать ребятам": Экс-министр из Свердловской области отправится на СВО

О поездке в зону СВО он сообщил в середине сентября. В феврале у бойца должен был состояться реванш с Александром Емельяненко. Осенью прошлого года, как рассказывал Лайф, Дацик нокаутировал Емельяненко. И тоже в первом раунде, всего через несколько секунд после начала боя. Потом он извинился за то, что "всё так быстро закончилось".

Андрей Бражников
  • Новости
  • Вячеслав Дацик
  • Специальная военная операция на Украине
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров