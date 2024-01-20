Боец ММА Вячеслав Дацик ранен в СВО
Боец ММА Вячеслав Дацик. Обложка © T.me / Ворожбитов
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ранен в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции (СВО). Его фото с покалеченной рукой опубликовал боец ММА Никита Ворожбитов в телеграм-канале.
"Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берёт и делает", — подписал кадр Ворожбитов.
О поездке в зону СВО он сообщил в середине сентября. В феврале у бойца должен был состояться реванш с Александром Емельяненко. Осенью прошлого года, как рассказывал Лайф, Дацик нокаутировал Емельяненко. И тоже в первом раунде, всего через несколько секунд после начала боя. Потом он извинился за то, что "всё так быстро закончилось".