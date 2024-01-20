Боец ММА Вячеслав Дацик ранен в СВО

О поездке в зону СВО он сообщил в середине сентября. В феврале у бойца должен был состояться реванш с Александром Емельяненко. Осенью прошлого года, как рассказывал Лайф, Дацик нокаутировал Емельяненко. И тоже в первом раунде, всего через несколько секунд после начала боя. Потом он извинился за то, что "всё так быстро закончилось".