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20 января, 17:45

"Боевая рана" Дацика на СВО оказалась следствием нападения собак

Промоутер Хрюнов: Боец ММА Дацик не был ранен в зоне СВО, его покусали собаки

Боец ММА Вячеслав Дацик. Обложка © T.me / Ворожбитов

Боец ММА Вячеслав Дацик. Обложка © T.me / Ворожбитов

Российский боец MMA Вячеслав Дацик не был ранен в зоне специальной военной операции (СВО). А разорванная рука стала следствием нападения собак, заявил промоутер Владимир Хрюнов вечером в субботу, 20 января.

"Он не был ранен в зоне СВО. Его покусали собаки", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

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Напомним, о том, что Дацик получил ранение в зоне СВО, утверждал боец ММА Никита Ворожбитов. Он разместил фото спортсмена с покалеченной рукой.

Никита Осипов
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