"Боевая рана" Дацика на СВО оказалась следствием нападения собак

Российский боец MMA Вячеслав Дацик не был ранен в зоне специальной военной операции (СВО). А разорванная рука стала следствием нападения собак, заявил промоутер Владимир Хрюнов вечером в субботу, 20 января.

"Он не был ранен в зоне СВО. Его покусали собаки", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.