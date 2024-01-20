"Боевая рана" Дацика на СВО оказалась следствием нападения собак
Промоутер Хрюнов: Боец ММА Дацик не был ранен в зоне СВО, его покусали собаки
Боец ММА Вячеслав Дацик. Обложка © T.me / Ворожбитов
Российский боец MMA Вячеслав Дацик не был ранен в зоне специальной военной операции (СВО). А разорванная рука стала следствием нападения собак, заявил промоутер Владимир Хрюнов вечером в субботу, 20 января.
"Он не был ранен в зоне СВО. Его покусали собаки", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
Напомним, о том, что Дацик получил ранение в зоне СВО, утверждал боец ММА Никита Ворожбитов. Он разместил фото спортсмена с покалеченной рукой.