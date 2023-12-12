Чудом оставшийся в живых российский боец с позывным Бабка, в течение 10 дней выживавший вместе с раненым солдатом ВСУ, потерял 20 килограммов веса и сейчас находится на реабилитации в одном из южных госпиталей. Об этом SHOT узнал у его мамы.

Мама раненого бойца ВС РФ Бабки рассказывает о его состоянии. Видео © t.me / SHOT

По её словам, с 32-летним сыном она не могла связаться в течение полутора месяцев, из-за чего очень сильно переживала, но сохраняла веру в лучшее. 7 декабря он наконец позвонил ей, рассказав, что он жив и смог выжить в тяжёлом бою с ВСУ. Украинский солдат, которого он нашёл на поле боя, выживал с ним в течение нескольких дней, но его всё же настигла смерть. Других подробностей российский военнослужащий маме сообщать не стал, приняв во внимание её возраст и благоразумно решив поберечь ей нервы.

Теперь женщина часто звонит сыну, но пока что не может его навестить. Пока что неизвестно, сколько времени займёт его лечение. Фотографию сына женщина увидела только сегодня — знакомые показали.