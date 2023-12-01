Оставшийся без ног десантник Набиев посоветовал раненым бойцам СВО не сдаваться

Рустам Набиев — ветеран ВДВ и альпинист. Несмотря на потерю ног, он покоряет вершины Эльбруса и Гималаев. Несколько лет назад был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В Военно-медицинской академии имени Кирова встретился с ранеными бойцами СВО и пожелал не сдаваться.

"Ребята, это не конец. Это новая глава жизни. Её нужно открыть и начать заново писать: есть до, и есть после", — посоветовал бойцам ветеран ВДВ, член Общественной палаты РФ Рустам Набиев, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова, начальник лечебно-диагностического центра Виталий Маркелов отметил, что встречи с такими людьми поднимают мотивацию бойцов, не дают потерять надежду.

Жизнь Набиева разделилась на до и после в 2015 году, когда в Омске обрушилась казарма и он оказался под завалами. Перенёс больше 20 операций, две клинические смерти и ампутацию обеих ног. Но не отчаялся и сегодня занесён в Книгу рекордов мира, а также награждён президентом России орденом Дружбы.