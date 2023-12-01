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1 декабря, 17:47

Оставшийся без ног десантник Набиев посоветовал раненым бойцам СВО не сдаваться

<p>Рустам Набиев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rustam_nabiev92?z=photo41058351_457242404/photo_feed41058351" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рустам Набиев</a></p>

Рустам Набиев. Обложка © VK / Рустам Набиев

Рустам Набиев — ветеран ВДВ и альпинист. Несмотря на потерю ног, он покоряет вершины Эльбруса и Гималаев. Несколько лет назад был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В Военно-медицинской академии имени Кирова встретился с ранеными бойцами СВО и пожелал не сдаваться.

"Ребята, это не конец. Это новая глава жизни. Её нужно открыть и начать заново начать писать: есть до, и есть после", посоветовал бойцам ветеран ВДВ, член Общественной палаты РФ Рустам Набиев, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова, начальник лечебно-диагностического центра Виталий Маркелов отметил, что встречи с такими людьми поднимают мотивацию бойцов, не дают потерять надежду.

Жизнь Набиева разделилась на до и после в 2015 году, когда в Омске обрушилась казарма и он оказался под завалами. Перенёс больше 20 операций, две клинические смерти и ампутацию обеих ног. Но не отчаялся и сегодня занесён в Книгу рекордов мира, а также награждён президентом России орденом Дружбы.

Кипелов устроил концерт для раненых бойцов СВО прямо в госпитале

Кипелов устроил концерт для раненых бойцов СВО прямо в госпитале

А ранее сообщалось, что выпускник школы-интерната для слепых и слабовидящих детей № 18 Рустам Каблахов из Кисловодска даёт концерты для российских военных в зоне СВО. 28-летний незрячий баянист выступает с певцом и композитором Дмитрием Нестеровым.

Александра Мышляева
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