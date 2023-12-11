Украинский и российский солдаты десять дней помогали друг другу выжить в "серой зоне". Однако спасся только один благодаря тому, что не оставил надежды и вопреки всему полз по занесённому снегом лесу, пока не добрался до своих.

Два раненых солдата России и Украины десять дней помогали друг другу на фронте. Видео © Mаsh

Боец ВС РФ с позывным Бабка считался погибшим, его не могли найти после боя с ВСУ. Однако мужчина получил осколочные ранения спины. Его спас снег — именно он не дал умереть от жажды. Но нужно было ползти, чтобы выжить.

По пути боец наткнулся на раненого солдата ВСУ. От безысходности мужчины помогли друг другу. Они оказали первую помощь и отправились вместе искать спасение, однако украинский солдат умер через несколько дней. А российский военный продолжил ползти до позиций ВС РФ.

Сейчас военный в безопасности. Однако он получил сильное обморожение ног. Врачи делают всё, чтобы спасти его от ампутации.