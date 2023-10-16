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Регион
Опубликовано 16 октября 2023, 15:00
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В Белгороде врачи спасли российского бойца, вытащив из его сердца осколок снаряда

Mash: Белгородские медики спасли бойца СВО c тяжёлым ранением в сердце

Белгородские медики спасли бойца СВО, вытащив из его сердца осколок снаряда. Обложка © Telegram / Mash

Белгородские медики спасли бойца СВО, вытащив из его сердца осколок снаряда. Обложка © Telegram / Mash

Белгородские медики спасли участвующего в СВО российского бойца, вытащив из его сердца осколок снаряда. Как сообщает Mash, пострадавший оказался в центре плотного обстрела со стороны ВСУ.

По информации телеграм-канала, военнослужащего экстренно доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. Двухчасовая операция, во время которой кардиохирургам удалось извлечь осколок снаряда из правого желудочка сердца, стала первой такого рода для белгородской ОКБ Святителя Иоасафа. Сейчас бойца перевели в реанимационное отделение, там ему предстоит пройти лечение после полученных ранений.

Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца
Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Ранее Лайф рассказывал, как в Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО. Шансы на спасение были ничтожны, но операция, к счастью, прошла успешно. Теперь бойца ждёт долгая реабилитация и, конечно же, самое главное — встреча с родными.

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Наталья Исакова
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