В Белгороде врачи спасли российского бойца, вытащив из его сердца осколок снаряда

Белгородские медики спасли участвующего в СВО российского бойца, вытащив из его сердца осколок снаряда. Как сообщает Mash, пострадавший оказался в центре плотного обстрела со стороны ВСУ.

По информации телеграм-канала, военнослужащего экстренно доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. Двухчасовая операция, во время которой кардиохирургам удалось извлечь осколок снаряда из правого желудочка сердца, стала первой такого рода для белгородской ОКБ Святителя Иоасафа. Сейчас бойца перевели в реанимационное отделение, там ему предстоит пройти лечение после полученных ранений.