В Белгороде врачи спасли российского бойца, вытащив из его сердца осколок снаряда
Mash: Белгородские медики спасли бойца СВО c тяжёлым ранением в сердце
Белгородские медики спасли бойца СВО, вытащив из его сердца осколок снаряда. Обложка © Telegram / Mash
Белгородские медики спасли участвующего в СВО российского бойца, вытащив из его сердца осколок снаряда. Как сообщает Mash, пострадавший оказался в центре плотного обстрела со стороны ВСУ.
По информации телеграм-канала, военнослужащего экстренно доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. Двухчасовая операция, во время которой кардиохирургам удалось извлечь осколок снаряда из правого желудочка сердца, стала первой такого рода для белгородской ОКБ Святителя Иоасафа. Сейчас бойца перевели в реанимационное отделение, там ему предстоит пройти лечение после полученных ранений.
Ранее Лайф рассказывал, как в Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО. Шансы на спасение были ничтожны, но операция, к счастью, прошла успешно. Теперь бойца ждёт долгая реабилитация и, конечно же, самое главное — встреча с родными.