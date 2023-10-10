В Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО

По данным телеграм-канала, из-за травмы солдат находился в критическом состоянии, так как потерял слишком много крови. Бойцу оказали первую помощь. С поля боя его забрали в Мелитополь, а оттуда на вертолёте доставили в госпиталь Севастополя. Военнослужащий держался буквально из последних сил и во время транспортировки постоянно твердил, что он должен выжить ради семьи. Шансы на спасение были ничтожны, но операция, к счастью, прошла успешно. Теперь бойца ждёт долгая реабилитация и, конечно же, самое главное — встреча с родными.