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10 октября, 14:54

В Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО

Mash на Донбассе: Севастопольские медики спасли военного с тяжелейшим ранением

<p>Севастопольские медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_donbass/4809" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Донбассе</a></p>

Севастопольские медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Севастопольские медики спасли военнослужащего из Ростовской области, которому оторвало плечевой сустав в бою под Токмаком. Как сообщает Mash на Донбассе, бойца с позывным Большой серьёзно ранило осколками.

По данным телеграм-канала, из-за травмы солдат находился в критическом состоянии, так как потерял слишком много крови. Бойцу оказали первую помощь. С поля боя его забрали в Мелитополь, а оттуда на вертолёте доставили в госпиталь Севастополя. Военнослужащий буквально держался из последних сил и во время транспортировки постоянно твердил, что он должен выжить ради семьи. Шансы на спасение были ничтожны, но операция, к счастью, прошла успешно. Теперь бойца ждёт долгая реабилитация и, конечно же, самое главное — встреча с родными.

"Счёт шёл на секунды": Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

"Счёт шёл на секунды": Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Ранее Лайф рассказывал, что хирурги извлекли два осколка из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS. Части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой.

Наталья Исакова
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