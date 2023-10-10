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Регион
Опубликовано 10 октября 2023, 14:54
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В Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО

"Mash на Донбассе": Севастопольские медики спасли военного с тяжелейшим ранением

Севастопольские медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Севастопольские медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Севастопольские медики спасли военнослужащего из Ростовской области, которому оторвало плечевой сустав в бою под Токмаком. Как сообщает "Mash на Донбассе", бойца с позывным Большой серьёзно ранило осколками.

По данным телеграм-канала, из-за травмы солдат находился в критическом состоянии, так как потерял слишком много крови. Бойцу оказали первую помощь. С поля боя его забрали в Мелитополь, а оттуда на вертолёте доставили в госпиталь Севастополя. Военнослужащий держался буквально из последних сил и во время транспортировки постоянно твердил, что он должен выжить ради семьи. Шансы на спасение были ничтожны, но операция, к счастью, прошла успешно. Теперь бойца ждёт долгая реабилитация и, конечно же, самое главное — встреча с родными.

Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца
Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Ранее Лайф рассказывал, что хирурги извлекли два осколка из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS. Части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой.

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Наталья Исакова
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