В Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО
"Mash на Донбассе": Севастопольские медики спасли военного с тяжелейшим ранением
Севастопольские медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"
Севастопольские медики спасли военнослужащего из Ростовской области, которому оторвало плечевой сустав в бою под Токмаком. Как сообщает "Mash на Донбассе", бойца с позывным Большой серьёзно ранило осколками.
По данным телеграм-канала, из-за травмы солдат находился в критическом состоянии, так как потерял слишком много крови. Бойцу оказали первую помощь. С поля боя его забрали в Мелитополь, а оттуда на вертолёте доставили в госпиталь Севастополя. Военнослужащий держался буквально из последних сил и во время транспортировки постоянно твердил, что он должен выжить ради семьи. Шансы на спасение были ничтожны, но операция, к счастью, прошла успешно. Теперь бойца ждёт долгая реабилитация и, конечно же, самое главное — встреча с родными.
Ранее Лайф рассказывал, что хирурги извлекли два осколка из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS. Части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой.