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25 января, 12:38

Бойцу ММА Веному пришили левую пятку, которую оторвало при падении с 10-го этажа

Боец ММА Веном перенёс четвёртую операцию после падения с 10-го этажа в Ростове

Упавший с 10-го этажа боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов. Обложка © T.me / SHOT

Упавший с 10-го этажа боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов. Обложка © T.me / SHOT

Бойцу поп-ММА Магомеду Веному Зайналову, упавшему с десятого этажа в Ростове, сделали уже четыре операции, сообщил SHOT. Спортсмену диагностировали переломы обеих ног и таза, а также при падении ему практически полностью оторвало левую пятку. Зайналову предстоит ещё несколько операций.

Сейчас ростовские врачи восстанавливают его ноги, чтобы спортсмен мог ходить. А вот о возвращении в спорт определённых прогнозов пока нет, потому что Зайналову предстоит долгая реабилитация. Спортсмен всё ещё находится в отделении реанимации.

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Боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов упал с десятого этажа 23 января около 21:00 в одном из домов в Крепостном переулке Ростова-на-Дону. 24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и потерял равновесие. Он рассказал, что пытался спасти кота, который забрался на водосточную трубу.

Александра Мышляева
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