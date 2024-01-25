Бойцу ММА Веному пришили левую пятку, которую оторвало при падении с 10-го этажа

Бойцу поп-ММА Магомеду Веному Зайналову, упавшему с десятого этажа в Ростове, сделали уже четыре операции, сообщил SHOT. Спортсмену диагностировали переломы обеих ног и таза, а также при падении ему практически полностью оторвало левую пятку. Зайналову предстоит ещё несколько операций.

Сейчас ростовские врачи восстанавливают его ноги, чтобы спортсмен мог ходить. А вот о возвращении в спорт определённых прогнозов пока нет, потому что Зайналову предстоит долгая реабилитация. Спортсмен всё ещё находится в отделении реанимации.