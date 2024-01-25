Бойцу ММА Веному пришили левую пятку, которую оторвало при падении с 10-го этажа
Боец ММА Веном перенёс четвёртую операцию после падения с 10-го этажа в Ростове
Упавший с 10-го этажа боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов. Обложка © T.me / SHOT
Бойцу поп-ММА Магомеду Веному Зайналову, упавшему с десятого этажа в Ростове, сделали уже четыре операции, сообщил SHOT. Спортсмену диагностировали переломы обеих ног и таза, а также при падении ему практически полностью оторвало левую пятку. Зайналову предстоит ещё несколько операций.
Сейчас ростовские врачи восстанавливают его ноги, чтобы спортсмен мог ходить. А вот о возвращении в спорт определённых прогнозов пока нет, потому что Зайналову предстоит долгая реабилитация. Спортсмен всё ещё находится в отделении реанимации.
Боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов упал с десятого этажа 23 января около 21:00 в одном из домов в Крепостном переулке Ростова-на-Дону. 24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и потерял равновесие. Он рассказал, что пытался спасти кота, который забрался на водосточную трубу.