17-летний хоккеист Венедикт Осипов умер от остановки сердца прямо на тренировке
Хоккеист Венедикт Осипов. Обложка © VK / Хоккейный клуб "ЭкоНива – Бобров" | НМХЛ
Нападающий ХК "ЭкоНива – Бобров", выступающего в Национальной молодёжной хоккейной лиге, 17-летний Венедикт Осипов умер прямо во время тренировки. О трагедии сообщается на странице команды во "ВКонтакте".
"В нашей хоккейной семье случилась беда. Сегодня в Боброве на тренировке скончался игрок ХК "ЭкоНива – Бобров" Венедикт Осипов. По предварительной информации, у Венедикта были проблемы с сердцем", — написала пресс-служба клуба из Воронежской области, выразив соболезнования родным и близким юного спортсмена.
Федерация хоккея России подтвердила, что причиной стала остановка сердца. ФХР выразила соболезнования родным и близким игрока и сообщила, что будет следить за ходом выяснения причин трагедии.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 76 лет умер Анатолий Поливода — член сборной СССР, которая в 1972 году завоевала золото олимпийского турнира по баскетболу. В составе советской сборной Поливода также трижды становился чемпионом Европы, завоевал золото чемпионата мира и бронзовую медаль Олимпиады 1968 года.