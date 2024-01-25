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25 января, 20:08

17-летний хоккеист Венедикт Осипов умер от остановки сердца прямо на тренировке

Хоккеист Венедикт Осипов. Обложка © VK / Хоккейный клуб "ЭкоНива – Бобров" | НМХЛ

Хоккеист Венедикт Осипов. Обложка © VK / Хоккейный клуб "ЭкоНива Бобров" | НМХЛ

Нападающий ХК "ЭкоНива – Бобров", выступающего в Национальной молодёжной хоккейной лиге, 17-летний Венедикт Осипов умер прямо во время тренировки. О трагедии сообщается на странице команды во "ВКонтакте".

"В нашей хоккейной семье случилась беда. Сегодня в Боброве на тренировке скончался игрок ХК "ЭкоНива – Бобров" Венедикт Осипов. По предварительной информации, у Венедикта были проблемы с сердцем", — написала пресс-служба клуба из Воронежской области, выразив соболезнования родным и близким юного спортсмена.

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Федерация хоккея России подтвердила, что причиной стала остановка сердца. ФХР выразила соболезнования родным и близким игрока и сообщила, что будет следить за ходом выяснения причин трагедии.

Ранее Лайф писал, что в возрасте 76 лет умер Анатолий Поливода — член сборной СССР, которая в 1972 году завоевала золото олимпийского турнира по баскетболу. В составе советской сборной Поливода также трижды становился чемпионом Европы, завоевал золото чемпионата мира и бронзовую медаль Олимпиады 1968 года.

Лариса Сафронова
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