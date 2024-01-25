17-летний хоккеист Венедикт Осипов умер от остановки сердца прямо на тренировке

Нападающий ХК "ЭкоНива – Бобров", выступающего в Национальной молодёжной хоккейной лиге, 17-летний Венедикт Осипов умер прямо во время тренировки. О трагедии сообщается на странице команды во "ВКонтакте".

"В нашей хоккейной семье случилась беда. Сегодня в Боброве на тренировке скончался игрок ХК "ЭкоНива – Бобров" Венедикт Осипов. По предварительной информации, у Венедикта были проблемы с сердцем", — написала пресс-служба клуба из Воронежской области, выразив соболезнования родным и близким юного спортсмена.

Федерация хоккея России подтвердила, что причиной стала остановка сердца. ФХР выразила соболезнования родным и близким игрока и сообщила, что будет следить за ходом выяснения причин трагедии.