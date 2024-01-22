Умер легендарный олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода

В возрасте 76 лет умер Анатолий Поливода — член сборной СССР, которая в 1972 году завоевала золото олимпийского турнира по баскетболу. Причины смерти спортсмена не раскрываются. Трагическую новость сообщили в Федерации баскетбола Украины.

В составе советской сборной Поливода также трижды становился чемпионом Европы, завоевал золото чемпионата мира и бронзовую медаль Олимпиады 1968 года. Перед финалом баскетбольного турнира на Олимпиаде-1972 в Мюнхене Поливода пережил сердечный приступ. За финальной игрой против сборной США он наблюдал уже с трибун. Через несколько лет врачи определят, что Поливода страдает врождённым синдромом Вольфа – Паркинсона – Уайта. Это врождённая аномалия строения сердца, при которой категорически нельзя заниматься спортом. В 1985 году Поливода перенёс операцию, которая частично облегчила его проблемы со здоровьем.