На Украине умер актёр команды КВН "Одесские джентльмены" Евгений Хаит

В Одессе скончался актёр, литератор и драматург Евгений Хаит. Об этом сообщил в социальных сетях шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

По словам политика, который дружил и работал с усопшим с 1986 года, Хаит умер вчера, 21 января. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с деятелем эстрады состоится во вторник, 23 января.

Евгений Хаит родился в семье известного писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Пошедший по стопам отца Евгений тоже выступал в КВН за команду "Одесские джентльмены". Одесситы при его участии стали чемпионами первого сезона возрождённой после тринадцатилетнего перерыва игры 1986/87 года, а второй раз получили медали в 1990-м. Помимо этого, Евгений также является родным братом актёра и одного из основателей театра "Квартет И" — Ростислава Хаита.