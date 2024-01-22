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21 января, 22:15

На Украине умер актёр команды КВН "Одесские джентльмены" Евгений Хаит

Актёр, литератор и драматург Евгений Хаит. Обложка © T.me / Евгений Хаит. Дом для Умных

Актёр, литератор и драматург Евгений Хаит. Обложка © T.me / Евгений Хаит. Дом для Умных

В Одессе скончался актёр, литератор и драматург Евгений Хаит. Об этом сообщил в социальных сетях шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

По словам политика, который дружил и работал с усопшим с 1986 года, Хаит умер вчера, 21 января. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с деятелем эстрады состоится во вторник, 23 января.

Евгений Хаит родился в семье известного писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Пошедший по стопам отца Евгений тоже выступал в КВН за команду "Одесские джентльмены". Одесситы при его участии стали чемпионами первого сезона возрождённой после тринадцатилетнего перерыва игры 1986/87 года, а второй раз получили медали в 1990-м. Помимо этого, Евгений также является родным братом актёра и одного из основателей театра "Квартет И" — Ростислава Хаита.

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Ранее Лайф писал, что на 59-м году жизни умер российский актёр театра и кино Виталий Вашедский. Что именно послужило причиной смерти, неизвестно.

Алексей Соловьёв
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