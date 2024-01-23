Скончался лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива

В Италии на 80-м году жизни умер лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива. Сообщение об этом печальном событии появилось на сайте федерации футбола страны (FIGC).

До этого некоторые зарубежные средства массовой информации передавали, что бывший футболист в понедельник, 22 января, потерял сознание у себя дома, находящемся в Кальяри. Врачи диагностировали у него сердечный приступ и делали всё возможное для нормализации его состояния, однако спасти Риву не удалось.

Также стало известно, что на матчах 22-го тура Серии А почтят память лучшего бомбардира сборной Италии. Первые игры, на которых это произойдёт, состоятся в ближайшую пятницу, 26 января. В этот день пройдёт встреча между "Кальяри", за который большую часть карьеры выступал Рива, и "Торино".

"В память о Риве перед матчами, запланированными со вторника до конца недели, будет объявлена минута молчания", — говорится в заявлении.

Рива выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и в 42 матчах забил 35 мячей. Является чемпионом Европы (1968) и серебряным призёром чемпионата мира (1970).