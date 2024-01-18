Помощник тренера "Голден Стэйт" Милоевич умер в 46 лет от сердечного приступа
Деян Милоевич. Обложка X / Golden State Warriors
Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Деян Милоевич умер на 47-м году жизни. Об этом говорится на сайте команды.
Милоевичу стало плохо во время командного ужина в ресторане в Солт-Лейк-Сити 16 января. Специалист был госпитализирован, однако на следующий день он скончался. Встреча регулярного чемпионата между "Ютой Джазз" и "Голден Стэйт" была перенесена.
Серб работал в тренерском штабе "Уорриорз" с августа 2021 года. В 2022 году вместе с клубом он стал чемпионом НБА.
Главный тренер команды Стив Керр заявил, что все абсолютно потрясены случившимся. Он назвал это шокирующим и трагическим ударом для всех, кто имеет отношение к "Уорриорз", а также семьи, друзей и всех, кто работал с Милоевичем.
"Помимо того, что Деян был потрясающим баскетбольным тренером, он был одним из самых позитивных и прекрасных людей, которых я когда-либо знал, человеком, который своей страстью и энергией приносил радость и свет в каждый день. Мы скорбим вместе с его женой Наташей и их детьми Николой и Машей. Их утрата невосполнима", — сказал наставник баскетбольного клуба.
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