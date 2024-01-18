Помощник тренера "Голден Стэйт" Милоевич умер в 46 лет от сердечного приступа

Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Деян Милоевич умер на 47-м году жизни. Об этом говорится на сайте команды.

Милоевичу стало плохо во время командного ужина в ресторане в Солт-Лейк-Сити 16 января. Специалист был госпитализирован, однако на следующий день он скончался. Встреча регулярного чемпионата между "Ютой Джазз" и "Голден Стэйт" была перенесена.

Серб работал в тренерском штабе "Уорриорз" с августа 2021 года. В 2022 году вместе с клубом он стал чемпионом НБА.

Главный тренер команды Стив Керр заявил, что все абсолютно потрясены случившимся. Он назвал это шокирующим и трагическим ударом для всех, кто имеет отношение к "Уорриорз", а также семьи, друзей и всех, кто работал с Милоевичем.