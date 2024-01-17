"Мистер Уимблдон" из Daily Mail потерял сознание и умер на Australian Open Журналист Daily Mail Майк Диксон скончался на Открытом чемпионате Австралии 17 января, 14:12 Журналист Daily Mail Майк Диксон. Обложка © ТАСС / Zuma / Alberto Pezzali

Спортивный журналист британского таблоида Daily Mail Майк Диксон внезапно скончался прямо на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне (Australian Open). Трагическое известие о смерти "мистера Уимблдона", как прозвали его коллеги и поклонники, сообщила супруга комментатора.

"Наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру", — написала Люси Диксон на странице мужа в соцсети Х (Twitter).

Диксон не дожил до своего 60-летия чуть более недели. О причинах его смерти не сообщается. В Daily Mail журналист работал с 1990 года и снискал себе славу знатока тенниса.

Ранее сообщалось, что российский теннисист и экс восьмая ракетка мира Михаил Южный подтвердил информацию о смерти своей жены Юлии, с которой он состоял в браке с 2008 года. У пары подрастают трое детей. Свою профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2018 году и стал тренером.

Авторы Татьяна Миссуми