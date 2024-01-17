В Дубае умерла жена российского теннисиста Михаила Южного Экс восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти жены Юлии 17 января, 11:53 Михаил Южный с женой Юлией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / youzhnyofficial

Российский теннисист и экс восьмая ракетка мира Михаил Южный подтвердил информацию о смерти своей жены Юлии, с которой он состоял в браке с 2008 года. Об этом спортсмен рассказал "Матч ТВ".

Михаил Южный с женой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / youzhnyofficial

"Да, это действительно так," — ответил Южный на вопрос издания о трагедии в своей семье.

Сегодня ночью журналист New York Times и ESPN Сидни Шмерлер поделилась в соцсети X (Twitter) печальным известием, что супруга теннисиста скончалась в Дубае после продолжительной болезни. Сам спортсмен какое-то время не комментировал новость. Последние годы Южный часто проводил время со своей семьёй, закончив профессиональную карьеру в 2018 году и став тренером. У Юлии и Михаила есть два сына и дочь.

Ранее сообщалось, что блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под псевдонимом Борода, умер в 32 года. Мужчина создавал контент на автомобильную тематику.

Авторы Татьяна Миссуми