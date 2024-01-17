Сын военного поэта из Петербурга умер в больнице после падения из окна
СК возбудил дело после смерти 15-летнего сына поэта из Петербурга Дмитрия Артиса
Поэт Дмитрий Артис с 15-летним сыном. Обложка © t.me / Дмитрий Артис (стихи)
Стало известно о смерти 15-летнего сына военного поэта из Санкт-Петербурга Дмитрия Артиса, выпавшего из окна в свой день рождения. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
Мама мальчика рассказала, что в семье поэта часто случались конфликты на фоне переходного возраста её сына. Сам же подросток, по словам женщины, в последнее время не жил с родителями, перебравшись к бабушке.
По информации канала, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф писал, что подросток попал в больницу после падения с большой высоты дома на улице Вавиловых. От мгновенной смерти его спасло то, что он приземлился на снег. Парня у дома обнаружила местная жительница.