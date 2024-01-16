На Урале у многоэтажки найдено тело парня, выпавшего из окна

В Екатеринбурге в многоквартирном доме на улице Сулимова найдено тело молодого парня, выпавшего из окна, передаёт Е1.ru. Его обнаружили местные жители, которые сразу же вызвали полицию и скорую.

"В СК и полиции воздержались от комментариев. Проверяются версии убийства и самоубийства", — уточняет издание.

Сын поэта из Петербурга находится на грани жизни и смерти после падения из окна в день рождения

Сын поэта из Петербурга находится на грани жизни и смерти после падения из окна в день рождения

Ранее в Москве на 16-й Парковой улице под окнами многоэтажки нашли тело убитой женщины в строительном мешке. Оказалось, что 9 января она пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Некто представился Назаром, после чего позвал её в подвал.