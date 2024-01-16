На Урале у многоэтажки найдено тело парня, выпавшего из окна
Е1.ru: В Екатеринбурге у многоэтажки найден мёртвым парень, упавший с высоты
В Екатеринбурге в многоквартирном доме на улице Сулимова найдено тело молодого парня, выпавшего из окна, передаёт Е1.ru. Его обнаружили местные жители, которые сразу же вызвали полицию и скорую.
"В СК и полиции воздержались от комментариев. Проверяются версии убийства и самоубийства", — уточняет издание.
Ранее в Москве на 16-й Парковой улице под окнами многоэтажки нашли тело убитой женщины в строительном мешке. Оказалось, что 9 января она пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Некто представился Назаром, после чего позвал её в подвал.
Getty Images / Anastasiia Lazareva