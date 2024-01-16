Сын поэта из Петербурга находится на грани жизни и смерти после падения из окна в день рождения

В настоящее время петербургские медики спасают 15-летнего сына известного поэта и драматурга Дмитрия Артиса. Как сообщает "Mash на Мойке", молодой человек выпал с большой высоты дома на Вавиловых в свой день рождения.

По информации телеграм-канала, сын Артиса приземлился на снег, что спасло его от мгновенной смерти. В этот момент мимо шла женщина с собакой, которая сразу вызвала скорую. Свидетельница несчастного случая не подходила к пострадавшему, так как боялась сделать ему только хуже. Женщина рассказала, что 20 минут ждала приезда скорой. Сейчас парень в реанимации.