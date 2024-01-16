Сын поэта из Петербурга находится на грани жизни и смерти после падения из окна в день рождения
Сын поэта Дмитрия Артиса выпал из окна в Санкт-Петербурге, он в реанимации
Поэт и драматург Дмитрий Артис. Обложка © Vk / Дмитрий Артис
В настоящее время петербургские медики спасают 15-летнего сына известного поэта и драматурга Дмитрия Артиса. Как сообщает "Mash на Мойке", молодой человек выпал с большой высоты дома на Вавиловых в свой день рождения.
По информации телеграм-канала, сын Артиса приземлился на снег, что спасло его от мгновенной смерти. В этот момент мимо шла женщина с собакой, которая сразу вызвала скорую. Свидетельница несчастного случая не подходила к пострадавшему, так как боялась сделать ему только хуже. Женщина рассказала, что 20 минут ждала приезда скорой. Сейчас парень в реанимации.
А ранее Лайф писал, что в Москве отец с сыном подрались и выпали из окна, старший мужчина погиб. Молодой человек вернулся после инцидента домой, но вскоре его госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.