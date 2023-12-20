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20 декабря, 16:39

Молодая россиянка выпала с 9-го этажа на первом свидании и разбилась насмерть

Mash Batash: В Уфе девушка погибла, выпав из окна 9-го этажа во время свидания

В Уфе 18-летняя девушка разбилась насмерть после падения с девятого этажа. Как сообщает Mash Batash, в тот момент она находилась на свидании с парнем, с которым познакомилась в соцсетях.

По данным телеграм-канала, 23-летний молодой человек предложил новой знакомой арендовать вместе квартиру. Оказавшись наедине в доме на улице Менделеева, пара начала распивать алкогольные напитки. Девушка сидела на подоконнике и внезапно сорвалась вниз. Прибывшие на место медики лишь констатировали её смерть.

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Ранее Лайф писал, что камеры засняли гибель беременной медсестры в скатившемся в Неву "мерседесе". После этого был задержан водитель автомобиля.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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