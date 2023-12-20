В куртке найденной с выколотыми глазами девушки обнаружили колбу для курения

Силовики продолжают работу в подмосковном лесу, где обнаружили полураздетое и изуродованное тело 27-летней Кристины. По данным SHOT, там нашли куртку девушки, в которой лежала стеклянная карманная колба для курения, а на снегу рядом с одеждой погибшей были обнаружены следы крови.

Напомним, в ночь на 20 декабря тело Кристины нашли на берегу подмосковного озера Рабиновское в Богородском городском округе. Глаза были выколоты, а штаны — спущены до колен. Из личных вещей девушки пропала только банковская карта. Точную причину смерти установит экспертиза. По словам мамы Кристины, после пропажи дочери она обратилась к тарологу, который сообщил ей, что девушка, вероятно, почти мертва или в коме, а также указал на место для поисков. Кроме того, рядом с ней якобы находилось двое мужчин.