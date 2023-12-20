Девушка, найденная мёртвой на озере с выколотыми глазами, работала официанткой и хотела стать телезвездой
SHOT: Девушка, чьё тело нашли с выколотыми глазами, хотела попасть на шоу "Пацанки"
Погибшая Кристина. Обложка © Telegram / SHOT
Погибшая Кристина, чьё полураздетое тело с выколотыми глазами было обнаружено в подмосковном лесу, ранее хотела стать участницей популярного шоу "Пацанки", но не прошла кастинг. Об этом сообщает SHOT.
Как выяснил телеграм-канал, семья Кристины в 2005 году переехала из Когалыма Тюменской области в Москву, тогда ей было девять лет. Мать купила комнату в коммуналке в Кашире, но семья жила на съёмной квартире в Кузьминках. У девушки есть сестра, которая старше её на 15 лет. Известно, что у Кристины иногда случались ссоры с 62-летней матерью из-за ревности к старшей сестре и её детям.
В столице 27-летняя погибшая девушка работала барменом и официантом в различных заведениях, чаще всего — неофициально. С 2016 по 2019 год она по документам минимум десять раз становилась гендиректором семи разных фирм. Все они к настоящему времени уже ликвидированы. Около пяти лет назад девушка принимала участие в кастинге шоу "Пацанки", но её не взяли. Замужем Кристина не была, на её странице в соцсетях практически все фотографии с другими девушками. Также известно, что погибшая курила и периодически употребляла алкоголь.
Как ранее сообщал Лайф, в ночь на вторник, 20 декабря, тело Кристины обнаружили на берегу подмосковного озера Рабиновское в Богородском городском округе. Оба глаза девушки были выколоты, а её штаны — спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Следователи, помимо иных версий, рассматривают, в частности, ненасильственную смерть Кристины — от переохлаждения. Она могла сама начать срывать с себя одежду, этот эффект называют "парадоксальным раздеванием" (когда человек замерзает, а ему кажется, что очень жарко). А глаза могли обезобразить животные, обитающие в лесу.