Девушка, найденная мёртвой на озере с выколотыми глазами, работала официанткой и хотела стать телезвездой

Погибшая Кристина, чьё полураздетое тело с выколотыми глазами было обнаружено в подмосковном лесу, ранее хотела стать участницей популярного шоу "Пацанки", но не прошла кастинг. Об этом сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, семья Кристины в 2005 году переехала из Когалыма Тюменской области в Москву, тогда ей было девять лет. Мать купила комнату в коммуналке в Кашире, но семья жила на съёмной квартире в Кузьминках. У девушки есть сестра, которая старше её на 15 лет. Известно, что у Кристины иногда случались ссоры с 62-летней матерью из-за ревности к старшей сестре и её детям.

В столице 27-летняя погибшая девушка работала барменом и официантом в различных заведениях, чаще всего — неофициально. С 2016 по 2019 год она по документам минимум десять раз становилась гендиректором семи разных фирм. Все они к настоящему времени уже ликвидированы. Около пяти лет назад девушка принимала участие в кастинге шоу "Пацанки", но её не взяли. Замужем Кристина не была, на её странице в соцсетях практически все фотографии с другими девушками. Также известно, что погибшая курила и периодически употребляла алкоголь.