"Надо сажать пожизненно": На Урале возмущены слишком мягким приговором убийце пятерых девушек

Жители города Каменска-Уральского Свердловской области возмущены столь мягким приговором, который получил 44-летний маньяк Михаил Незнамов. За убийство пяти девушек его осудили на 17 лет заключения, родственники погибших же считают, что преступник заслуживает пожизненный срок.

"Конечно, мы против такого вердикта и считаем, что убийцу надо сажать пожизненно. К сожалению, уже ничего не изменить, ведь Незнамов пошёл на сделку со следствием", — приводит РИА "Новости" слова сестры одной из жертв маньяка.

С 2000 по 2005 год в Каменске-Уральском были найдены тела пяти девушек. Все убийства были совершены по одному почерку — маньяк совершал нападения в тёмное время суток, насиловал, а затем душил своих жертв их же колготками. Самой младшей девушке было 17 лет, самой старшей — 29. Незнамова задержали только в начале 2023 года, установив его причастность к преступлениям двадцатилетней давности по ДНК. Серийный убийца заключил сделку со следствием и отделался минимальным наказанием, избежав таким образом пожизненного заключения.

Незнамов показывает, как душил колготками одну из жертв. Фото © СУ СК по Свердловской области