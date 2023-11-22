Приговорённый к двум пожизненным срокам ангарский маньяк получил ещё 10 лет

Ангарский маньяк Михаил Попков признан виновным в очередных убийствах: к двум пожизненным срокам он получил ещё 10 лет колонии. Такое решение вынес Ленинский районный суд города Иркутска.

Правоохранители установили причастность экс-сотрудника милиции ещё к трём убийствам. Так, в октябре 1997 и марте 1998 года он расправился с двумя девушками 25 и 27 лет на берегу реки Ангары. Их обеих он задушил. По данным прокуратуры, тело одной из них он облил бензином и поджёг.

Также доказано, что в октябре 2003 года маньяк убил 31-летнюю женщину на кладбище, нанеся ей не менее 40 ударов ножом. В суде Попков показания давать отказался: обвинителем были зачитаны показания его допроса, которые в итоге ангарский маньяк подтвердил.