Приговорённый к двум пожизненным срокам ангарский маньяк получил ещё 10 лет
Ангарский маньяк Михаил Попков получил ещё 10 лет колонии по трём новым эпизодам
59-летний ангарский маньяк Михаил Попков. Обложка © Прокуратура Иркутской области
Ангарский маньяк Михаил Попков признан виновным в очередных убийствах: к двум пожизненным срокам он получил ещё 10 лет колонии. Такое решение вынес Ленинский районный суд города Иркутска.
Правоохранители установили причастность экс-сотрудника милиции ещё к трём убийствам. Так, в октябре 1997 и марте 1998 года он расправился с двумя девушками 25 и 27 лет на берегу реки Ангары. Их обеих он задушил. По данным прокуратуры, тело одной из них он облил бензином и поджёг.
Также доказано, что в октябре 2003 года маньяк убил 31-летнюю женщину на кладбище, нанеся ей не менее 40 ударов ножом. В суде Попков показания давать отказался: обвинителем были зачитаны показания его допроса, которые в итоге ангарский маньяк подтвердил.
"С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сообщили в прокуратуре.
Михаил Попков, также известный как ангарский маньяк, — единственный человек в России, который отбывает два пожизненных срока. Он совершал преступления в течение 18 лет. Его задержали в 2012 году, а в январе этого года он признался в новых преступлениях. К 24 июля в Приангарье завершили расследование ещё трёх убийств Попкова. Летом этого года он проболтался о новых убийствах во время бесед про машины. Всего доказано более 80 эпизодов убийств, совершённых маньяком.