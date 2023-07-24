В Приангарье завершили расследование ещё трёх убийств ангарского маньяка Попкова
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Следователи завершили расследование ещё трёх убийств Михаила Попкова, который известен как ангарский маньяк. Об этом журналистам рассказал руководитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.
По его словам, готовится передача материалов расследования для утверждения обвинительного заключения. Речь идёт о трёх убийствах в начале 2000-х годов. Два из них маньяк совершил в Иркутске, одно — в Ангарске. В ходе следствия была доказана причастность Попкова к убийствам женщин 27, 25 лет и 31 года. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанёс множественные ножевые ранения.
Напомним, Михаил Попков — единственный человек в России, отбывающий два пожизненных срока. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году. В 2015 году его осудили за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался, что убил ещё 59 женщин. В 2021-м маньяк сознался ещё в двух эпизодах. А в январе этого года он признался в новых преступлениях.