В Приангарье завершили расследование ещё трёх убийств ангарского маньяка Попкова

По его словам, готовится передача материалов расследования для утверждения обвинительного заключения. Речь идёт о трёх убийствах в начале 2000-х годов. Два из них маньяк совершил в Иркутске, одно — в Ангарске. В ходе следствия была доказана причастность Попкова к убийствам женщин 27, 25 лет и 31 года. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанёс множественные ножевые ранения.

Напомним, Михаил Попков — единственный человек в России, отбывающий два пожизненных срока. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году. В 2015 году его осудили за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался, что убил ещё 59 женщин. В 2021-м маньяк сознался ещё в двух эпизодах. А в январе этого года он признался в новых преступлениях.