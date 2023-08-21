Ангарский маньяк проболтался о новых убийствах во время бесед про машины

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, рассказал о новых эпизодах убийств во время беседы про автомобили. Это одна из его любимых тем, рассказал старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Сергей Дяшкин.

По его словам, во время предварительных бесед с маньяком он попытался узнать его личность. В процессе диалога у них появился общий интерес в виде автомобилей. Дяшкин отметил, что Попков с большим удовольствием рассказывал про марку машин Subaru.

"Это было нечто! У него сразу глаза загорались, видно, что человек, увлечённый этой темой. С этого у нас и пошёл диалог. И впоследствии был результат. Вам он известен. И сейчас ещё две явки, в этом году направлены", — сказал Дяшкин в беседе с порталом "Страсти".

Оперуполномоченный рассказал, что Попков плохо помнил жертв, но точно знал, на какой машине был в момент совершения преступлений, где насиловал жертву и где убивал.

"Жертв может не описать, они у него слились. Ну, представьте, сколько там трупов. Но детали, где забрал, где труп, он знает и помнит. Может быть, путается, было у него, "у меня вроде есть в памяти, но я не могу". Я ему — давай начнём, например, где ты её забрал? "Я гнал такую-то машину…". У него опять всё от машины", — отметил Дяшкин.