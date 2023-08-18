Иркутская прокуратура обвинила ангарского маньяка Попкова ещё в трёх убийствах
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Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба надзорного ведомства.
"По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трёх женщин", — говорится в сообщении.
С двумя жертвами Попков познакомился на улицах Иркутска. Он предлагал подвезти на авто и провести время, а затем увозил их в безлюдные места и расправлялся с ними различными способами. Так, в октябре 1997 года и марте 1998-го Попков задушил двух женщин, после чего тело одной из них облил бензином и поджёг. А в октябре 2003 года маньяк расправился с ещё одной, нанеся ей не менее 40 ударов ножом. В ведомстве добавили, что новое уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения.
Напомним, Михаил Попков — единственный человек в России, отбывающий два пожизненных срока. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году. В 2015 году его осудили за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался, что убил ещё 59 женщин. В 2021-м маньяк сознался ещё в двух эпизодах. А в январе этого года он признался в новых преступлениях. К 24 июля в Приангарье завершили расследование ещё трёх убийств Попкова. Два из них совершены в Иркутске, а одно — в Ангарске.