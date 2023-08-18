Иркутская прокуратура обвинила ангарского маньяка Попкова ещё в трёх убийствах

С двумя жертвами Попков познакомился на улицах Иркутска. Он предлагал подвезти на авто и провести время, а затем увозил их в безлюдные места и расправлялся с ними различными способами. Так, в октябре 1997 года и марте 1998-го Попков задушил двух женщин, после чего тело одной из них облил бензином и поджёг. А в октябре 2003 года маньяк расправился с ещё одной, нанеся ей не менее 40 ударов ножом. В ведомстве добавили, что новое уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения.