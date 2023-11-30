"Талнахского Джека-потрошителя" задержали во время нападения на очередную жертву
СМИ: В Норильске поймали маньяка, забивавшего человека в подъезде
Маньяка из Норильска задержали в подъезде прямо во время того, как он забивал свою третью жертву. Кадры нападения были сняты на видео через глазок очевидцем. О поимке злодея, которого уже прозвали "талнахским Джеком-потрошителем", сообщил канал "Голос страны".
Маньяк избивает человека на лестничной клетке одного из домов в Норильске. Видео © t.me / Голос страны
На записи видно, как неизвестный забивает человека на лестничной клетке в многоэтажном доме. Жильцы убеждены, что это тот же маньяк, который ранее напал на жителей Норильска с ножом со спины. Обе жертвы выжили после нападения, им потребовалась госпитализация. По информации канала, правоохранители оперативно прибыли по вызову свидетелей и смогли схватить маньяка прямо за его кровавым делом.
ГУ МВД РФ по региону пока информацию о поимке злодея не сообщало, но там уже подтвердили сведения о двух нападениях за ночь.
Напомним, сегодня стало известно, что в Норильске объявили в розыск опасного преступника, который минувшей ночью ранил двух человек в районе Талнах на окраине города. Свою первую жертву — 45-летнего мужчину — неадекват поджидал возле дома. Злоумышленник несколько раз пырнул его ножом в спину и убежал с места.
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