"Талнахского Джека-потрошителя" задержали во время нападения на очередную жертву

Маньяка из Норильска задержали в подъезде прямо во время того, как он забивал свою третью жертву. Кадры нападения были сняты на видео через глазок очевидцем. О поимке злодея, которого уже прозвали "талнахским Джеком-потрошителем", сообщил канал "Голос страны".

Маньяк избивает человека на лестничной клетке одного из домов в Норильске. Видео © t.me / Голос страны

На записи видно, как неизвестный забивает человека на лестничной клетке в многоэтажном доме. Жильцы убеждены, что это тот же маньяк, который ранее напал на жителей Норильска с ножом со спины. Обе жертвы выжили после нападения, им потребовалась госпитализация. По информации канала, правоохранители оперативно прибыли по вызову свидетелей и смогли схватить маньяка прямо за его кровавым делом.

ГУ МВД РФ по региону пока информацию о поимке злодея не сообщало, но там уже подтвердили сведения о двух нападениях за ночь.