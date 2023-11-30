В Норильске ищут маньяка, который нападает на прохожих по ночам

В Норильске разыскивают опасного преступника, который минувшей ночью ранил двух человек в районе Талнах на окраине города. Свою первую жертву — 45-летнего мужчину — неадекват поджидал возле дома. Злоумышленник несколько раз пырнул его ножом в спину и убежал с места. По данным SHOT, крики раненого мужчины сегодня были слышны по всей округе, он громко просил о помощи. Той же ночью после нападения неизвестного госпитализировали ещё и 65-летнюю женщину с ножевыми ранениями.