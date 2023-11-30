В Норильске ищут маньяка, который нападает на прохожих по ночам
В Норильске разыскивают опасного преступника, который минувшей ночью ранил двух человек в районе Талнах на окраине города. Свою первую жертву — 45-летнего мужчину — неадекват поджидал возле дома. Злоумышленник несколько раз пырнул его ножом в спину и убежал с места. По данным SHOT, крики раненого мужчины сегодня были слышны по всей округе, он громко просил о помощи. Той же ночью после нападения неизвестного госпитализировали ещё и 65-летнюю женщину с ножевыми ранениями.
Полиция пытается установить личность маньяка. Пострадавшие его лица не разглядели.
Крики раненного в Норильске мужчины были слышны сегодня ночью по всей округе. Видео © SHOT
"В настоящее время сотрудниками отдела МВД России по городу Норильску проводится работа, направленная на установление личности и местонахождения нападавшего. На его поиски направлены все наружные наряды патрульно-постовой и дорожно-постовой служб, просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы", — сообщили в полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярске 25-летний парень набросился с ножом на организатора тренингов Ирины Хакамады. Злоумышленник успел ранить Константина Новитского в шею. Полиция задержала преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".