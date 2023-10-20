В Красноярске напали на продюсера Хакамады и ранили ножом в шею
SHOT: Организатора тренингов Ирины Хакамады едва не зарезали в Красноярске
Ирина Хакамада и Константин Новитский. Фото © t.me / SHOT
В Красноярске 25-летний парень набросился с ножом на организатора тренингов Ирины Хакамады. О случившемся пишет SHOT. Пострадавший госпитализирован.
Организатор тренингов Ирины Хакамады Константин Новитский. Фото © t.me / SHOT
Нож, с которым напали на Константина Новитского. Фото © t.me / SHOT
Злоумышленник успел ранить Константина Новитского в шею. Полиция задержала нарушителя, мотивы его поступка выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Самого Новитского госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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