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20 октября, 07:47

В Красноярске напали на продюсера Хакамады и ранили ножом в шею

SHOT: Организатора тренингов Ирины Хакамады едва не зарезали в Красноярске

<p>Ирина Хакамада и Константин Новитский. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ирина Хакамада и Константин Новитский. Фото © t.me / SHOT

В Красноярске 25-летний парень набросился с ножом на организатора тренингов Ирины Хакамады. О случившемся пишет SHOT. Пострадавший госпитализирован.

Организатор тренингов Ирины Хакамады Константин Новитский. Фото © t.me / SHOT

Организатор тренингов Ирины Хакамады Константин Новитский. Фото © t.me / SHOT

Нож, с которым напали на Константина Новитского. Фото © t.me / SHOT

Нож, с которым напали на Константина Новитского. Фото © t.me / SHOT

Злоумышленник успел ранить Константина Новитского в шею. Полиция задержала нарушителя, мотивы его поступка выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Самого Новитского госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге 18-летний студент кулинарного колледжа хотел зарезать однокурсника и пришёл на занятия с огромным тесаком. Однако ему не позволили довести задуманное до конца и отобрали холодное оружие.

Татьяна Миссуми
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