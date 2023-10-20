Лёжа на полу, переживал о божьей каре: Лайф публикует подробности расправы пасынка Стаса Намина над родными

Галина зашла в комнату, где увидела свою мёртвую мать с ранением груди, после чего убийца отвёл её в другую часть дома, где лежал Артём Микоян. После этого Роман стал звонить в скорую помощь, надеясь, что родственников ещё удастся спасти.

Также полицейским удалось установить хронологию событий: днём Роман и Артём приехали помочь бабушке на даче. Сначала братья действительно помогали пенсионерке носить землю и лук-севок. Но ближе к вечеру Роман устал и употребил наркотики. Сначала он зарезал бабушку, которая стала учить его жизни. В момент убийства Роман был не в себе и очнулся только около шести вечера. Увидев тело, он позвонил Артёму, который уже возвращался домой с дачи, с мольбами о помощи. Брат развернулся и поехал обратно в коттедж, а по дороге рассказал о произошедшем матери. Когда Артём Микоян вернулся, брат набросился на него с ножом и жестоко убил. А когда приехала мать, Роман уже более-менее пришёл в себя.