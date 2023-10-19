Приёмный сын Стаса Намина показал, как убивал брата и бабушку

Зарезавший ножом брата и бабушку пасынок музыканта Стаса Намина Роман Микоян рассказал следователям и криминалистам об обстоятельствах совершённого преступления. По словам мужчины, пустить в ход холодное оружие его вынудила словесная перепалка с будущими жертвами.

"У нас произошла небольшая ссора, перепалка. Я замахнулся и нанёс удар по голове", — описал Микоян, повторив свои действия на манекене.

Он уточнил, что нанёс два-три удара ножом с рукояткой в форме оленьей ноги. Расправившись с тёщей Стаса Намина, 39-летний убийца позвонил брату и попросил его приехать. Впрочем, диалог с ним тоже не заладился, тогда приёмный сын рок-музыканта вновь взялся за нож. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в пятницу.