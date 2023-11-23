Психолог назвала жуткий факт, с которого обычно начинается "карьера" маньяка

В детстве маньяков часто встречается жестокость по отношению к животным и эпизоды ранней травматизации. Об этом "Газете.ru" рассказал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ, профессор Николай Дворянчиков.

По его словам, под ранней травматизацией подразумеваются в том числе черепно-мозговые травмы первого года жизни, родовые травмы или насилие в детстве.

"Жестокость с животными — один из индикаторов, что у человека есть неблагополучие. Если он стремится причинять кому-то боль, скорее всего, это связано с его собственными болезненными дискомфортными переживаниями, поэтому созерцание боли другого позволяет ему почувствовать себя лучше", — объяснил Дворянчиков.

Он подчеркнул, что те, кто относится к группе серийных сексуальных маньяков, в детстве испытывали травматизации. Также они сами становились жертвами либо свидетелями насильственных действий. Это провоцировало психотравмы и заставляло человека искать к полученному впечатлению комфортную позицию.

Психолог объяснил, что после психотравмирующего опыта человек может проявиться через роли "жертвы", "спасателя" и "насильника". В первых двух случаях он либо станет беспомощным и освободит себя от принятия решений, либо начнёт оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Но если он занимает позицию "насильника", ему будет комфортно проявлять жестокость к окружающим.