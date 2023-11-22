Криминалист объяснил, как ангарскому маньяку 18 лет удавалось запутывать следователей

Ангарский маньяк Михаил Попков, которому сегодня добавили 10 лет к двум пожизненным срокам за убийство более 80 человек, работал в дежурной части милиции, поэтому знал всю информацию о расследованиях и мог легко запутывать бывших коллег. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов.

"Он мог вовремя скорректировать адрес, скорректировать работу оперативно-следственной группы. Знал, как зачистить улики. Он знал о ходе расследования. Мог дать какую-то информацию, чтобы пустить по ложному следу", — пояснил криминалист в беседе с телеканалом "Звезда".

Игнатов также отметил, что долгое время оперативники не могли поверить в то, что в городе орудует именно сотрудник правоохранительных органов. Это был своего рода нонсенс для них. Они даже разыскивали машины, которые были обклеены или раскрашены под милицейские, так как выжившие жертвы маньяка рассказывали именно про милицейский уаз.