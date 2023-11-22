Число жертв ангарского маньяка может превысить 130 человек
Ангарского маньяка Михаила Попкова проверят на причастность ещё к 50 убийствам
Ангарского маньяка Михаила Попкова, приговорённого к двум пожизненным срокам, проверят на причастность к ещё пятидесяти преступлениям, которые он мог совершить на территории Дальневосточного федерального округа — от Владивостока до Улан-Удэ. Об этом сообщает "Лента.ру".
Отмечается, что маньяк намеренно не спешит признаваться во всех убийствах, так как это позволяет ему приезжать в СИЗО, где за ним осуществляется менее строгий контроль. Государственный советник юстиции третьего класса генерал-майор Валерий Костарев, который во время работы следователем установил связь между несколькими расправами под Ангарском, также думает, что на счету Попкова может быть больше убийств, чем известно сейчас. Доказать причастность маньяка будет сложно, но можно, отметил Костарев.
Напомним, что Михаил Попков совершал преступления в течение 18 лет в Иркутской области. Его задержали в 2012 году, в январе этого года он признался в новых преступлениях. К 24 июля в Приангарье завершили расследование ещё трёх убийств Попкова. Но в августе стало известно, что он проболтался о новых убийствах во время бесед про машины. Всего доказано более 80 эпизодов убийств, совершённых маньяком.
ТАСС / EPA / DMITRY DMITRIYEV