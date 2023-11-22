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22 ноября, 16:14

"Испытывают гармонию": Психолог объяснил, зачем маньяки коллекционируют вещи жертв

Психолог Дворянчиков: Коллекционирование помогает маньякам продлить переживание

Маньяки нередко оставляют себе трофеи от своих жертв, вещи, напоминающие им о преступлении. Как рассказал профессор Николай Дворянчиков, коллекционирование для маньяка — это возможность продлить переживание, связанное с убийством, которое при этом позволяет им меньше убивать.

"В моей практике был преступник, который собирал фотографии и нижнее бельё своих жертв. Фотографии он забирал из документов убитых женщин. Эту коллекцию нашли у него дома, наряду с этим он хранил ключи, ножи, была у него и подборка заметок про других маньяков", — рассказал "Газете.ru" Дворянчиков, который лично беседовал с сотнями преступников.

По его мнению, коллекционирование выполняет функцию саморегуляции, это можно сравнить с пасьянсом: человек, раскладывая предметы своей коллекции, испытывает некую гармонию, подчиняя мир этих вещей определённой логике, испытывает эмоциональный комфорт.

Также есть и те маньяки, которые используют вещи жертв для пролонгации сексуальных переживаний.

Профессор, который 10 лет изучал маньяков, рассказал, кто из них напугал его больше всего

Профессор, который 10 лет изучал маньяков, рассказал, кто из них напугал его больше всего

Напомним, что сегодня в СМИ снова вспомнили дело "ангарского маньяка" — отбывающего два пожизненных срока Михаила Попкова приговорили ещё к 10 годам лишения свободы. Иркутский суд признал его виновным в расправе над тремя женщинами в период с 1997 по 2003 год. Всего же доказано более 80 эпизодов убийств. Совершать преступления и оставаться незамеченным Попкову удавалось в течение 18 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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