"Испытывают гармонию": Психолог объяснил, зачем маньяки коллекционируют вещи жертв

Маньяки нередко оставляют себе трофеи от своих жертв, вещи, напоминающие им о преступлении. Как рассказал профессор Николай Дворянчиков, коллекционирование для маньяка — это возможность продлить переживание, связанное с убийством, которое при этом позволяет им меньше убивать.

"В моей практике был преступник, который собирал фотографии и нижнее бельё своих жертв. Фотографии он забирал из документов убитых женщин. Эту коллекцию нашли у него дома, наряду с этим он хранил ключи, ножи, была у него и подборка заметок про других маньяков", — рассказал "Газете.ru" Дворянчиков, который лично беседовал с сотнями преступников.

По его мнению, коллекционирование выполняет функцию саморегуляции, это можно сравнить с пасьянсом: человек, раскладывая предметы своей коллекции, испытывает некую гармонию, подчиняя мир этих вещей определённой логике, испытывает эмоциональный комфорт.

Также есть и те маньяки, которые используют вещи жертв для пролонгации сексуальных переживаний.