Профессор, который 10 лет изучал маньяков, рассказал, кто из них напугал его больше всего

Маньяки, которых никак не отличить от нормальных людей, оставляют самое сильное и пугающее впечатление. Как их найти среди обычных людей, объяснил профессор Николай Дворянчиков, который больше десяти лет проработал в лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского и лично беседовал с сотнями опасных преступников.

По словам специалиста, наибольшее впечатление оставляют после себя злоумышленники с мощной харизмой, которые легко могут поддержать разговор и направить его в нужную сторону, захватить инициативу и показать свои таланты и знания другим.

"Когда видишь перед собой человека, подобного Теду Банди, который обладал невероятной харизмой, имел высшее психологическое образование, учился на юриста, занимал высокий пост в Республиканской партии США, сделал успешную политическую карьеру, устроил свою семейную жизнь, был высокоинтеллектуальным эрудитом, коммуникативно компетентным, при этом на протяжении длительного времени ему удавалось скрывать свою тёмную сторону от общества, вот тут становится не по себе", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Дворянчиков привёл в пример преступника из Ростовской области, который стал аналогом Теда Банди. Ему предъявлялось больше десяти эпизодов. Однако на психиатрическом освидетельствовании у него не нашли серьёзных отклонений, подчеркнул эксперт. Он рассказал, что во время беседы с маньяком тот вполне здраво и спокойно рассуждал о том, как расправлялся с жертвами. Речь идёт о сексуальном надругательстве над женщинами в лесу.