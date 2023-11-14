Профессор, который 10 лет изучал маньяков, рассказал, кто из них напугал его больше всего
Психолог Дворянчиков: Самые жуткие маньяки внешне похожи на нормальных людей
Маньяки, которых никак не отличить от нормальных людей, оставляют самое сильное и пугающее впечатление. Как их найти среди обычных людей, объяснил профессор Николай Дворянчиков, который больше десяти лет проработал в лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского и лично беседовал с сотнями опасных преступников.
По словам специалиста, наибольшее впечатление оставляют после себя злоумышленники с мощной харизмой, которые легко могут поддержать разговор и направить его в нужную сторону, захватить инициативу и показать свои таланты и знания другим.
"Когда видишь перед собой человека, подобного Теду Банди, который обладал невероятной харизмой, имел высшее психологическое образование, учился на юриста, занимал высокий пост в Республиканской партии США, сделал успешную политическую карьеру, устроил свою семейную жизнь, был высокоинтеллектуальным эрудитом, коммуникативно компетентным, при этом на протяжении длительного времени ему удавалось скрывать свою тёмную сторону от общества, вот тут становится не по себе", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".
Дворянчиков привёл в пример преступника из Ростовской области, который стал аналогом Теда Банди. Ему предъявлялось больше десяти эпизодов. Однако на психиатрическом освидетельствовании у него не нашли серьёзных отклонений, подчеркнул эксперт. Он рассказал, что во время беседы с маньяком тот вполне здраво и спокойно рассуждал о том, как расправлялся с жертвами. Речь идёт о сексуальном надругательстве над женщинами в лесу.
А ранее Лайф писал, что отсутствие ласки портит психику и делает ребёнка нелюдимым. Дети, которые подвергались насилию, могут во взрослом возрасте стать убийцами и даже серийными маньяками. По словам психологов, это происходит из-за того, что в детстве их воспитывали в жестокости. Поэтому они и поступают так же с другими людьми.
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