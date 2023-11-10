В СК рассказали, как удалось поймать серийного душителя пенсионерок из Подмосковья

Следственный комитет РФ закончил расследование уголовного дела, связанного с чередой нападений на женщин пенсионного возраста на юге и юго-востоке Московской области, произошедших в 2020–2022 годах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области Михаила Лисса.

Выяснить, кто именно совершает эти преступления, удалось в октябре 2022 года. Тогда правоохранители вычислили, что этот человек ездит на автомобиле марки LADA Kalina. Далее с помощью системы "Поток" правоохранители проверили маршрут передвижения, сопоставив с местами совершения преступлений. Всего было зафиксировано 13 эпизодов, причём двух потерпевших мужчина задушил. Ему вменили убийство двух и более лиц, покушение, разбой и покушение на кражу.

"Находил пожилую женщину и либо угрожал ей применением насилия, после чего ему отдавали деньги, либо если получал отказ, то начинал душить. В большинстве случаев потерпевшие сообщали, где находились деньги, и добровольно их отдавали", — рассказал Лисс.

Мужчина орудовал на юге и юго-востоке Московской области: в районе Домодедова, Чехова, Раменского, Воскресенска, Павловского Посада, Орехово-Зуева. У преступника уже есть судимости за плечами — за кражу и уход в самоволку во время службы в армии, а также за изнасилование и хулиганство.