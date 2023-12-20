Пропавшую молодую москвичку искали три дня, а нашли мёртвой на озере с выколотыми глазами SHOT: Тело девушки с выколотыми глазами найдено на озере в Подмосковье 20 декабря, 08:30 Фото © Wirestock / Freepik

Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье. Полиции предстоит выяснить, от чего именно умерла 27-летняя москвичка и кто сотворил с ней такое.

Как сообщает SHOT, история с пугающим и трагическим финалом началась ещё в минувшую субботу. В тот день девушка по имени Кристина поссорилась со своей 62-летней мамой и ушла из дома в Кузьминках в седьмом часу утра. Через 15 минут Кристина последний раз говорила с родными по телефону и больше на звонки не отвечала. На следующий день встревоженные родные обратились в полицию, поиски начали и волонтёры из "Лизы алерт". А в ночь на вторник, 20 декабря, тело Кристины нашли на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.

Источники сообщают, что оба глаза девушки были выколоты, а штаны спущены до колен. Из личных вещей пропала только банковская карта.

Полиция разбирается в обстоятельствах жуткого происшествия и выясняет весь маршрут погибшей после её ухода из дома.

Ранее Лайф писал, что маньяки нередко оставляют себе трофеи от своих жертв, вещи, напоминающие им о преступлении. Как рассказал профессор Николай Дворянчиков, коллекционирование для маньяка — это возможность продлить переживание, связанное с убийством, которое при этом позволяет ему меньше убивать.

Авторы Алексей Берковиц