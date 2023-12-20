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Пропавшую молодую москвичку искали три дня, а нашли мёртвой на озере с выколотыми глазами

SHOT: Тело девушки с выколотыми глазами найдено на озере в Подмосковье

20 декабря, 08:30
<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/piece-of-barrier-tape-in-a-snowy-forest-blocking-entry_17109060.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wirestock / Freepik </a></p>

Фото © Wirestock / Freepik

Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье. Полиции предстоит выяснить, от чего именно умерла 27-летняя москвичка и кто сотворил с ней такое.

Как сообщает SHOT, история с пугающим и трагическим финалом началась ещё в минувшую субботу. В тот день девушка по имени Кристина поссорилась со своей 62-летней мамой и ушла из дома в Кузьминках в седьмом часу утра. Через 15 минут Кристина последний раз говорила с родными по телефону и больше на звонки не отвечала. На следующий день встревоженные родные обратились в полицию, поиски начали и волонтёры из "Лизы алерт". А в ночь на вторник, 20 декабря, тело Кристины нашли на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.

Источники сообщают, что оба глаза девушки были выколоты, а штаны спущены до колен. Из личных вещей пропала только банковская карта.

Полиция разбирается в обстоятельствах жуткого происшествия и выясняет весь маршрут погибшей после её ухода из дома.

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Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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