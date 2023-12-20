"Видел рядом с ней двух мужчин": Мать девушки, найденной мёртвой с выколотыми глазами, прибегла к помощи таролога

В беседе с телеграм-каналом 62-летняя Галина Викторовна рассказала, что тот самый таролог сообщил ей, что её дочь почти мертва, возможно, в коме. Также он указал, что Кристина находится у озера Рабиновское. Именно там волонтёры и обнаружили изуродованное тело 27-летней девушки. К слову, поиски длились два дня. Со слов матери погибшей, таролог "видел", что в роковой день рядом с Кристиной находились двое мужчин.