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20 декабря, 12:57

"Видел рядом с ней двух мужчин": Мать девушки, найденной мёртвой с выколотыми глазами, прибегла к помощи таролога

SHOT: Девушку, чьё тело обнаружили с выколотыми глазами, помог найти таролог

<p>Погибшая Кристина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшая Кристина. Обложка © Telegram / SHOT

Мать погибшей Кристины, чьё полураздетое тело с выколотыми глазами обнаружили в подмосковном лесу, при поиске дочери обратилась за помощью к тарологу. Об этом сообщает SHOT.

Лес в Богородском городском округе Подмосковья, где нашли 27-летнюю Кристину. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с телеграм-каналом 62-летняя Галина Викторовна рассказала, что тот самый таролог сообщил ей, что её дочь почти мертва, возможно, в коме. Также он указал, что Кристина находится у озера Рабиновское. Именно там волонтёры и обнаружили изуродованное тело 27-летней девушки. К слову, поиски длились два дня. Со слов матери погибшей, таролог "видел", что в роковой день рядом с Кристиной находились двое мужчин.

Девушка, найденная мёртвой на озере с выколотыми глазами, работала официанткой и хотела стать телезвездой

Девушка, найденная мёртвой на озере с выколотыми глазами, работала официанткой и хотела стать телезвездой

Как ранее сообщал Лайф, в ночь на среду, 20 декабря, тело Кристины обнаружили на берегу подмосковного озера Рабиновское в Богородском городском округе. Оба глаза девушки были выколоты, а её штаны — спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Наталья Исакова
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