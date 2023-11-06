Смертельное свидание: Камеры засняли гибель беременной медсестры в скатившемся в Неву "мерседесе"
В Петербурге задержали водителя машины, утонувшей в Неве с девушкой внутри
В Петербурге мужчина вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз, после чего "мерседес" скатился в Неву и утонул, погибла находившаяся в салоне девушка. О случившемся пишет ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге машина утонула в Неве вместе с находившейся внутри девушкой. Видео © t.me / Петербургская полиция
"Около 17:58 напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту 31-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля "Мерседес-Бенц 180", после чего тот скатился в Неву и ушёл под воду", — уточнили в ведомстве.
Трагедия произошла накануне вечером. На публикуемых кадрах с камер наблюдения автомобиль скатывается в реку и резко скрывается под водой. Водитель пытался запрыгнуть внутрь и остановить машину, но сделать ничего не успел. 33-летняя пассажирка утонула вместе с машиной. Полиция задержала мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
Согласно сведениям 78.ru, погибшая девушка работала в детской поликлинике. Источники портала утверждают, что она была беременна. До своего 34-летия петербурженка не дожила три дня. Трагедия произошла во время свидания девушки и молодого человека из Таджикистана.
Ранее сообщалось, что из Москвы-реки в ночь на 2 ноября вытащили упавшую с Крымского моста 20-летнюю девушку. Спасатели заметили пострадавшую в 50 метрах от берега, девушка звала на помощь. Через считаные минуты её подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию.
t.me / Петербургская полиция