Смертельное свидание: Камеры засняли гибель беременной медсестры в скатившемся в Неву "мерседесе"

В Петербурге мужчина вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз, после чего "мерседес" скатился в Неву и утонул, погибла находившаяся в салоне девушка. О случившемся пишет ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге машина утонула в Неве вместе с находившейся внутри девушкой. Видео © t.me / Петербургская полиция

"Около 17:58 напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту 31-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля "Мерседес-Бенц 180", после чего тот скатился в Неву и ушёл под воду", — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла накануне вечером. На публикуемых кадрах с камер наблюдения автомобиль скатывается в реку и резко скрывается под водой. Водитель пытался запрыгнуть внутрь и остановить машину, но сделать ничего не успел. 33-летняя пассажирка утонула вместе с машиной. Полиция задержала мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Согласно сведениям 78.ru, погибшая девушка работала в детской поликлинике. Источники портала утверждают, что она была беременна. До своего 34-летия петербурженка не дожила три дня. Трагедия произошла во время свидания девушки и молодого человека из Таджикистана.