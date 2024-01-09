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9 января, 11:51

Отец с сыном выпали из окна во время драки в Москве. Один из них погиб

SHOT: В Москве отец с сыном подрались и выпали из окна, старший мужчина погиб

В Москве 57-летний отец и 32-летний сын подрались и выпали из окна, один из них погиб. Как сообщает SHOT, всё произошло накануне вечером в квартире на бульваре Генерала Карбышева.

По данным телеграм-канала, отец и сын рухнули со второго этажа. Старший мужчина погиб на месте, а молодой вернулся домой. Позже его госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.

Мужчина, который погиб, выпав из окна с сыном во время драки в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина, который погиб, выпав из окна с сыном во время драки в Москве. Фото © Telegram / SHOT

В феврале 2023 года против сына возбуждали уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Причиной стало избиение отца. При этом 32-летний мужчина был многократно судим — он привлекался, в частности, за кражу и управление авто в пьяном виде.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге в баре мужчина до смерти избил пенсионера. Задержанным оказался уроженец Красноярского края, работающий программистом.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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