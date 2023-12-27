В Свердловской области сын-инвалид во время ссоры зарезал отца и ранил мать

В Верхней Пышме Свердловской области мужчина устроил жестокую поножовщину в ходе ссоры. По данным SHOT, всё произошло накануне днём: 37-летний Булат А. сильно разругался с 64-летней матерью и 65-летним отцом из-за бытовой мелочи. В какой-то момент он схватил нож и кинулся на родственников.

Пенсионеры, на которых с ножом напал сын в Свердловской области. Фото © SHOT

Те успели выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей. Отец семейства позднее скончался, у него были ранения грудной клетки и бедра. Мать на данный момент с повреждённой поясницей находится в реанимации. Злоумышленника уже задержали, на допросах он молчит.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", мужчине грозит лишение свободы на срок более 15 лет. Известно, что он проживал с родителями, не работал и является инвалидом II группы. Все трое жили на пенсии.