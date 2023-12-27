В Кемерове студенты зарезали подростка в общежитии из-за сигарет

Накануне в Кемеровской области приезжие студенты зарезали 16-летнего подростка. Как передаёт Mash Siberia, трагическое событие случилось вчера ночью в одном из общежитий Центрального района города Кемерово.

По данным канала, к 16-летнему молодому человеку и его соседу в общежитие в гости пришли два друга. Ребята решили сходить в магазин, но на первом этаже их встретила компания, которая агрессивно требовала закурить.

Получив отказ, толпа из шести человек с ножом набросилась на ребят. В результате 16-летний юноша скончался на месте от удара ножом в грудь. У его 14-летнего друга были зафиксированы перелом руки и рана на копчике, а третьего 17-летнего потерпевшего ранили в бок.

В настоящее время сотрудники полиции задержали шестерых студентов колледжа информационных технологий и права из Тувы в возрасте от 15 до 23 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.