В Кемерове студенты зарезали подростка в общежитии из-за сигарет
Подростки устроили поножовщину в кемеровском общежитии, один из них скончался
Накануне в Кемеровской области приезжие студенты зарезали 16-летнего подростка. Как передаёт Mash Siberia, трагическое событие случилось вчера ночью в одном из общежитий Центрального района города Кемерово.
По данным канала, к 16-летнему молодому человеку и его соседу в общежитие в гости пришли два друга. Ребята решили сходить в магазин, но на первом этаже их встретила компания, которая агрессивно требовала закурить.
Получив отказ, толпа из шести человек с ножом набросилась на ребят. В результате 16-летний юноша скончался на месте от удара ножом в грудь. У его 14-летнего друга были зафиксированы перелом руки и рана на копчике, а третьего 17-летнего потерпевшего ранили в бок.
В настоящее время сотрудники полиции задержали шестерых студентов колледжа информационных технологий и права из Тувы в возрасте от 15 до 23 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Сообщается, что всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым, однако те отказались.
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